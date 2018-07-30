Почему спортсмены обиделись из-за званий для футболистов

Санкт-Петербург, , 14:39 — REGNUM Резкая и негативная реакция целого ряда известных спортсменов на решение присвоить игрокам сборной России по футболу звания заслуженных мастеров спорта (ЗМС) объясняется тем, что ведомство выбрало не ту форму поощрения народных героев, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 30 июля, глава редакционного совета издательского дома «Спорт: день за днем» Сергей Бавли.

Ранее известная волейболистка Екатерина Гамова, а вслед за ней и целый ряд других бывших и нынешних спортсменов и тренеров выступили с критикой решения министерства спорта о присвоении футболистам званий ЗМС. По их мнению, это решение девальвирует звание, ведь его вручают за победы и призовые места, а сборная России вошла лишь в восьмерку сильнейших на ЧМ-2018.

«Дело, конечно, совершенно не в каких-либо привилегиях, которые дает это звание. Дело в самом статусе. Советский и российский спорт — это спорт победителей, а звание заслуженного мастера спорта — это звание множества выдающихся чемпионов и рекордсменов.

Решение министерства действительно его девальвирует. Раньше в советское время бывали случаи, когда спортсменов за четвертое место на мировых первенствах не то, что не награждали, — им урезали зарплату.

При этом никто не сомневается в том, что футбол — это важнейшее явление, не только спортивное, но и социальное, и что игроки и тренеры сборной России по футболу — большие молодцы. Ребята подарили стране настоящий праздник.

Конечно, они достойны наград, просто наградить надо было иначе. Их и так уже принял президент. В их честь устраивают концерты. Они купаются в народной любви. Это и есть та награда, которую им следовало вручить».