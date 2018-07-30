Блаттер: Катар получил ЧМ-2022 из-за давления Саркози на Платини

Берн, , 14:06 — REGNUM Катар получил право проведения чемпионата мира по футболу в 2022 году вследствие того, что бывший президент Франции Николя Саркози оказывал давление на Мишеля Платини. Об этом заявил бывший глава ФИФА Йозеф Блаттер на своей странице в Twitter.

«Плохие новости: Катар обвиняется в клевете на других участников! Факт в том, что Катар выиграл после политического давления бывшего президента Франции Саркози на вице-президента ФИФА Мишеля Платини», — написал Блаттер.

Кроме того, Блаттер также дописал, что все подробности этого дела будут опубликованы в его книге «Моя правда».

Напомним, Блаттер возглавлял ФИФА с 1998 по 2015 года и покинул свой пост в результате коррупционного скандала. Он получил отстранение от футбольной деятельности на восемь лет. Позже этот срок был сокращён до шести лет.

Чемпионат мира по футболу 2022 года пройдёт в Катаре.

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