Место проведения турнира Moscow River Cup в 2019 году не определено

Москва, , 13:41 — REGNUM Место проведения женского теннисного турнира Moscow River Cup в 2019 году не определено. Об этом заявил директор турнира Александр Островский, 30 июля сообщает «Р-спорт».

Впервые турнир прошёл в Москве на кортах Национального теннисного центра (НТЦ) имени Хуана Антонио Самаранча с 23 по 29 июля.

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По словам Островского, турнир прошёл хорошо. Были мелкие технические неполадки, которые будут устранены на следующий год.

Напомним, победительницей турнира стала сербская теннисистка Ольга Данилович, которая в финале обыграла представительницу России Анастасию Потапову.

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