Понедельник, 30 Июля 2018 года
14:50:12 МСК

В Екатеринбурге на 300-летие города может пройти летняя Универсиада

Спорт

Город подал официальную заявку на проведение спортивного мероприятия в 2023 году

Екатеринбург, 30 июля 2018, 13:19 — REGNUM  Екатеринбург претендует на проведение летней Универсиады 2023 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил пресс-секретарь городской администрации Анатолий Карманов.

«Это будет хорошим подарком к юбилею города», — сообщил сотрудник мэрии.

Он добавил, что у Екатеринбурга есть большие шансы на проведение этого знакового спортивного мероприятия.

«Город достоин и может провести не только это мероприятие, но выиграть право на проведение всемирной выставки EXPO в 2025 году», — отметил Анатолий Карманов.

Как сообщают местные издания, конкурентом Екатеринбурга в проведении Универсиады-2023 является Якутск, а окончательное решение о месте проведения летних студенческих игр будет принято в сентябре 2018 года.

Отметим, что Екатеринбург был основан в 1723 году и в 2023 году отпразднует своё 300-летие.

Напомним, что летняя Универсиада 2013 года была проведена в Казани, а в 2019 году Красноярск примет зимние игры данного спортивного мероприятия.

Добавим, что Екатеринбург также претендует на проведение всемирной выставки EXPO-2025, а окончательное решение о месте её проведения будет принято генеральной ассамблеей бюро выставки в ноябре 2018 года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
ЭКСПО-2025
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить