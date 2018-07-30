В Екатеринбурге на 300-летие города может пройти летняя Универсиада

Екатеринбург, , 13:19 — REGNUM Екатеринбург претендует на проведение летней Универсиады 2023 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил пресс-секретарь городской администрации Анатолий Карманов.

«Это будет хорошим подарком к юбилею города», — сообщил сотрудник мэрии.

Он добавил, что у Екатеринбурга есть большие шансы на проведение этого знакового спортивного мероприятия.

«Город достоин и может провести не только это мероприятие, но выиграть право на проведение всемирной выставки EXPO в 2025 году», — отметил Анатолий Карманов.

Как сообщают местные издания, конкурентом Екатеринбурга в проведении Универсиады-2023 является Якутск, а окончательное решение о месте проведения летних студенческих игр будет принято в сентябре 2018 года.

Отметим, что Екатеринбург был основан в 1723 году и в 2023 году отпразднует своё 300-летие.

Напомним, что летняя Универсиада 2013 года была проведена в Казани, а в 2019 году Красноярск примет зимние игры данного спортивного мероприятия.

Добавим, что Екатеринбург также претендует на проведение всемирной выставки EXPO-2025, а окончательное решение о месте её проведения будет принято генеральной ассамблеей бюро выставки в ноябре 2018 года.