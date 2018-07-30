ФИФА подведёт итоги ЧМ-2018 в сентябре

Лондон, , 13:12 — REGNUM Международная федерация футбола (ФИФА) подведёт итоги чемпионата мира по футболу на конференции в Лондоне, которая состоится 23 сентября. Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что главной целью конференции станет анализ того, как турнир был организован с технической стороны. При этом особое внимание уделят системе видеопомощи арбитрам (VAR), которая была впервые применена на чемпионатах мира.

На мероприятии будут присутствовать главные тренеры и технические директоры всех 211 ассоциаций, являющихся членами ФИФА.

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Напомним, чемпионат мира по футболу состоялся в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Многие участники, эксперты и болельщики назвали турнир лучшим за всю историю проведения мундиалей.

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