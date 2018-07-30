Анастасия Потапова поднялась на 69 мест в рейтинге WTA

Москва, , 12:38 — REGNUM Российская теннисистка Анастасия Потапова поднялась на 69 мест в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновлённый рейтинг опубликован на сайте организации.

Потапова поднялась с 204-го на 135-е место. На турнире в Москве она дошла до финала, где уступила сербской теннисистке Ольге Данилович, которая, в свою очередь, поднялась на 75 мест и заняла 112-ю позицию.

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Возглавляет рейтинг румынка Симона Халеп. На втором месте идёт датчанка Каролина Возняцки. Замыкает тройку американка Слоан Стивенс.

Лучшей среди российских теннисисток является Дарья Касаткина, которая занимает 13-ю строчку. Мария Шарапова располагается на 22-м месте.

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