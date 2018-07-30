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Экс-игрок «Зенита» может перейти в дортмундскую «Боруссию»

Спорт

Сумма трансфера оценивается в €20 млн

Дортмунд, Германия, 30 июля 2018, 11:27 — REGNUM  Полузащитник сборной Бельгии и китайского клуба «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Аксель Витсель может стать игроком дортмундской «Боруссии». Об этом сообщает RTBF.

Как отмечает издание, футболист пройдёт медобследование в «Боруссии», после чего станет игроком дортмундского клуба. Сумма трансфера оценивается в €20 млн.

Ранее сообщалось, что Витселя могут пригласить в «ПСЖ» на замену завершившему карьеру Тьяго Мотте.

Напомним, Витсель играет за «Тяньцзинь Цюаньцзянь» с 2017 года. Ранее он выступал за «Зенит», «Бенфику» и «Стандард».

Читайте ранее в этом сюжете: Витсель перешел в китайский ФК «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

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