Российский теннисист Хачанов опустился на две позиции в рейтинге ATP

Лондон, , 11:15 — REGNUM Российский теннисист Карен Хачанов опустился на две позиции в рейтинге Асооциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщается на сайте организации.

ATP опубликовала обновленный рейтинг. Хачанов опустился в списке с 35-го на 37-е место.

Среди других российских теннисистов Андрей Рублёв занимает 46-е место, Даниил Медведев — 63-е, Евгений Донской — 76-е.

Первую строчку по-прежнему занимает испанец Рафаэль Надаль. На втором месте — швейцарец Роджер Федерер. Замыкает тройку немец Александр Зверев.

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