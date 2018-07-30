В Госдуме объяснили присвоение званий мастеров спорта по итогам ЧМ

Москва, , 11:01 — REGNUM Глава комитета Госдумы по спорту Михаил Дегтярев (ЛДПР) считает заслуженным присвоение игрокам сборной России по футболу звания заслуженных мастеров спорта (ЗМС), передает корреспондент ИА REGNUM 30 июля.

«Наши игроки в этом году стали кумирами для миллионов болельщиков из всех стран мира. Все это полностью отражает одно из условий присуждения почетного звания «заслуженный мастер спорта» — «за выдающийся вклад в повышение авторитета России и российского спорта на международном уровне, проявленные при этом исключительное мужество и мастерство», — отметил Дегтряев.

Он считает, что зрелищность чемпионата, достойное выступление российских футболистов, небывалый ажиотаж вокруг футбола в стране будут способствовать популяризации спорта и футбола среди детей и молодежи.

Российские спортсмены и тренеры по-разному отреагировали на присвоение игрокам сборной по футболу званий заслуженных мастеров спорта за выступление на домашнем чемпионате мира.

Читайте ранее в этом сюжете: Олимпийская чемпионка поддержала награждение футболистов сборной России