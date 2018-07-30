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В Госдуме объяснили присвоение званий мастеров спорта по итогам ЧМ

Спорт

«Наши игроки в этом году стали кумирами»

В Госдуме объяснили присвоение званий мастеров спорта по итогам ЧМ
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин и Станислав Черчесов на церемонии вручения госнаград спортсменам и тренерам сборной России по футболу

Москва, 30 июля 2018, 11:01 — REGNUM  Глава комитета Госдумы по спорту Михаил Дегтярев (ЛДПР) считает заслуженным присвоение игрокам сборной России по футболу звания заслуженных мастеров спорта (ЗМС), передает корреспондент ИА REGNUM 30 июля.

«Наши игроки в этом году стали кумирами для миллионов болельщиков из всех стран мира. Все это полностью отражает одно из условий присуждения почетного звания «заслуженный мастер спорта» — «за выдающийся вклад в повышение авторитета России и российского спорта на международном уровне, проявленные при этом исключительное мужество и мастерство», — отметил Дегтряев.

Он считает, что зрелищность чемпионата, достойное выступление российских футболистов, небывалый ажиотаж вокруг футбола в стране будут способствовать популяризации спорта и футбола среди детей и молодежи.

Российские спортсмены и тренеры по-разному отреагировали на присвоение игрокам сборной по футболу званий заслуженных мастеров спорта за выступление на домашнем чемпионате мира.

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Чемпионат мира по футболу — 2018 в России
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