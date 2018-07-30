«Зенит» может купить полузащитника сборной Уругвая

Санкт-Петербург, , 10:40 — REGNUM Санкт-петербургский «Зенит» проявляет интерес к полузащитнику итальянского «Дженоа» и сборной Уругвая Диего Лаксальту. Об этом сообщает AreaNapoli.

Согласно информации издания, «Зенит» предлагает итальянскому клубу €18 млн за переход Лаксальта. Также известно, что в Санкт-Петербурге готовы платить футболисту около €3 млн в год.

Отмечается, что игрок намерен определиться с вариантами продолжения карьеры в течение недели. При этом агент игрока заявил, что интерес «Зенита» пока является слухами.

Ранее сообщалось, что на Лаксальта претендуют такие клубы, как «Наполи», «Ницца», «Вест Хэм» и «Эвертон».

В минувшем сезоне Лаксальт сыграл в 32 матчах Серии А, в которых забил три гола и отдал три голевых передачи. Также в составе сборной Уругвая он принимал участие в чемпионате мира в России.

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