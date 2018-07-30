Чемпион мира — 2018 отказался переходить из «Челси» в «ПСЖ»

Лондон, , 10:31 — REGNUM Полузащитник «Челси» и сборной Франции Н'Голо Канте отказался от перехода в «ПСЖ». Об этом сообщает Paris United.

По информации издания, полузащитник должен был встретиться с руководством французского клуба, однако отменил встречу из-за того, что не заинтересован в переходе.

Отмечается, что руководство «ПСЖ» намерено сделать футболисту новое предложение.

Напомним, Канте перешёл в «Челси» из «Лестера» в 2016 году. В сезоне 2017/18 сыграл за клуб 48 матчей, в которых забил один гол и сделал две голевые передачи.

В составе сборной Франции Канте стал чемпионом мира.

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