Британец Льюис Хэмилтон стал победителем на гран-при Венгрии

Будапешт, , 10:03 — REGNUM Победителем 12-го этапа чемпионата «Формулы-1», гран-при Венгрии, стал британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Хэмилтон стартовал с поул-позишн и пришёл к финишу первым, показав время 1 час 37 минут 16,427 секунды.

Вторым стал занял немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель, который отстал от победителя на 17,123 секунды. Замкнул тройку другой пилот «Феррари» финн Кими Райкконен, отставание которого составило 20,101 секунды.

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Российский пилот команды «Уильямс» Сергей Сироткин пришёл к финишу 16-м, отстав от Хэмилтона на два круга. Его партнёр по команде канадец Лэнс Стролл стал 17-м.

Следующий этап, Гран-при Бельгии, состоится с 24 по 26 августа.

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