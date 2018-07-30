Монако, , 09:19 — REGNUM Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отменила запрет на смену атлетами спортивного гражданства. Об этом сообщает портал Inside the Games.

Запрет был введён в феврале 2017 года. Тогда IAAF признала, что правила смены спортивного гражданства устарели, и ими легко злоупотреблять.

В марте 2018 года организация предложила новые правила, согласно которым спортсмен сможет сменить страну только один раз, причём сам процесс перехода будет длиться как минимум три года.

Кроме того, спортсмен, желающий сменить спортивное гражданство, должен доказать, что принимающая его страна действительно предложила гражданство и связанные с этим права.

Отдельное правило касается спортсменов, не достигших 20 лет. Им запрещены любые переходы.

Отмечается, что подобные меры приняты в связи с неконтролируемым переходом спортсменов под флаги других стран. Так, например, спортсмены из Кении меняли спортивное гражданство, чтобы заработать деньги.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, IAAF не восстанавила членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

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