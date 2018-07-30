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«Реал» предложил «Челси» за Виллиана и Куртуа €112 млн

Спорт

«Реал» переключился на Виллиана и Куртуа после отказа от покупки Азара

«Реал» предложил «Челси» за Виллиана и Куртуа €112 млн
Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР
Футбол

Мадрид, 30 июля 2018, 08:17 — REGNUM  Мадридский «Реал» предложил лондонскому «Челси» €112 млн за бразильского полузащитника Виллиана и бельгийского голкипера Тибо Куртуа. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, после того, как «Реал» отказался от покупки у «Челси» Эдена Азара, он переключился на Виллиана и Куртуа.

Отметим, что ранее британская пресса писала о том, что «Челси» готов продать Виллиана в «Манчестер Юнайтед» за €74 млн.

Напомним, с 2013 года Виллиан выступает в составе «Челси», куда он перешёл из махачкалинского «Анжи». В сезоне 2017/18 бразилец сыграл в 36 матчах, забил шесть голов и отдал семь результативных передач.

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