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Потапова и Звонарёва выиграли турнир в Москве в парном разряде

Спорт

В финале они победили российско-казахстанскую пару Александру Панову и Галину Воскобоеву

Москва, 30 июля 2018, 07:44 — REGNUM  Российские теннисистки Анастасия Потапова и Вера Звонарёва стали победительницами турнира Moscow River Cup в парном разряде.

В финале турнира они победили российско-казахстанскую пару Александру Панову и Галину Воскобоеву. Матч, продолжавшийся 59 минут, завершился со счётом 6:0, 6:3.

Для Потаповой этот успех стал первым в карьере. Кроме того, она сумела дойти до финала турнира в Москве в одиночном разряде. В финальном матче она уступила сербской теннисистке Ольге Данилович со счётом 5:7, 7:6 (7:1), 4:6.

Напомним, теннисный турнир в Москве прошёл с 23 по 29 июля.

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