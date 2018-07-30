Олимпийская чемпионка поддержала награждение футболистов сборной России

Москва, , 07:32 — REGNUM Депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка Светлана Журова выразила мнение относительно присвоения званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС) футболистам сборной России. Об этом 29 июля сообщает «Чемпионат».

По мнению Журовой, если следовать правилам, то давать заслуженных мастеров спорта футболистам не надо было. Однако существуют исключения.

«Да, они не выиграли Олимпиаду или чемпионат мира, но достаточно было причин, чтобы дать им звание ЗМС», — сказала Журова.

Она также добавила, что в одном виде спорта звание может быть заработано легче, чем в другом, поскольку там меньше конкуренция, а в футболе «конкуренция сумасшедшая». Поэтому футболистов нужно наградить за их поведение, за самоотдачу, даже если об этом не написано в правилах.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова возмутилась тем, что футболистам присвоили звание ЗМС. По её словам, кому-то для этого нужно выиграть чемпионат мира или стать призёром Олимпийских игр, а кому-то достаточно выхода в четвертьфинал.

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