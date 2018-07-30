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Итальянский клуб «Наполи» положил глаз на Марио Фернандеса

Спорт

Им понравилось выступление футболиста на ЧМ-2018

Неаполь, Италия, 30 июля 2018, 04:29 — REGNUM  Итальянский футбольный клуб «Наполи» хочет приобрести защитника московского ЦСКА Марко Фернандеса, сообщает Tuttomercatoweb.

Отмечается, что интерес к футболисту возрос после его удачного выступления на чемпионате мира по футболу — 2018 в составе сборной России. Издание отмечает, что «Наполи» уже ведет переговоры с ЦСКА по поводу возможного трасфера.

Напомним, защитник сборной России Марко Фернандес сравнял счет в матче ¼ финала против сборной Хорватии и дал России шанс побороться за выход в полуфинал в серии послематчевых пенальти. Сборная России не смогла реализовать этот шанс, уступив хорватам по пенальти со счетом 3:4.

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Футбол
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