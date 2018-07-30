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Бывший главный тренер Игнатьев поддержал награждение команды Черчесова

Спорт

Игроки национальной сборной внесли большой вклад в развитие футбола, считает экс-наставник

Москва, 30 июля 2018, 01:18 — REGNUM  Футболисты российской сборной достойны звания заслуженных мастеров спорта (ЗМС), присвоенного им по итогам чемпионата мира 2018 года. Об этом заявил бывший главный тренер команды Борис Игнатьев, передает «Р-Спорт».

Результаты, за которые дается звание ЗМС, четко оговорены — это первые, вторые и третьи места. Футболисты под этот критерий не попадают, однако могут получить это звание за большой вклад в развитие футбола, пояснил он.

«Я считаю, что, исходя из этого, футболисты заслуженно получили звания заслуженных мастеров спорта», — сказал Игнатьев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее двукратная чемпионка мира по волейболу, серебряный призёр Олимпийских игр Екатерина Гамова раскритиковала Министерство спорта за присвоение членам футбольной сборной званий ЗМС. Игроки вышли в четвертьфинал чемпионата мира, однако другие спортсмены получают это звание за победу в мировом первенстве или призовое место на Олимпиаде, отметила она.

Мнения в спортивном сообществе на этот счет разделились. Так, бывший полузащитник «Спартака» и сборной РФ Александр Мостовой поддержал Гамову, а олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила, что футболисты награждены справедливо.

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Чемпионат мира по футболу — 2018 в России
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