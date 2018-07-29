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«Рубин» переиграл «Краснодар» в матче РФПЛ

Спорт

«Рубин» (Казань) — «Краснодар» (Краснодар) — 2:1

«Рубин» переиграл «Краснодар» в матче РФПЛ
Andsemar
Стадион «Казань Арена»

Казань, 29 июля 2018, 21:50 — REGNUM  Казанский «Рубин» на своем поле переиграл «Краснодар» в матче первого тура Российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ). Встреча, прошедшая 29 июля на стадионе «Казань Арена» в Казани, завершилась со счетом 2:1.

Героем встречи в составе хозяев поля стал иранский нападающий Сердар Азмун, оформивший дубль. У гостей мяч забил нападающий Федор Смолов.

В следующем туре «Краснодар» встретится с «Уралом», а «Рубин» — с московским «Динамо».

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 1-й тур

«Рубин» (Казань) — «Краснодар» (Краснодар) — 2:1.

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