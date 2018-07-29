Есть исключения: Журова о звании ЗМС для футболистов сборной РФ

Москва, , 19:11 — REGNUM Депутат Госдумы РФ Светлана Журова («Единая Россия») поделилась мнением о вручении званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС) футболистам сборной РФ, отметив, что «они заслужили».

«Если по правилам, то, конечно, давать ЗМС не надо было, но есть исключения… За их поведение, за их самоотдачу, за то, что это было дома, они заслужили это звание, даже если про это не написано в правилах», — цитирует «Чемпионат.Com».

Олимпийская чемпионка добавила: в футболе — больше конкуренции, чем в других видах спорта — по этой причине игроки «справедливо получили звания ЗМС».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля футболисты сборной РФ получили звания ЗМС за выход в ¼ финала ЧМ-2018. Волейболистка Екатерина Гамова заявила, что считает несправедливым присвоение наград игрокам национальной команды. Экс-полузащитник «Спартака» и сборной РФ Александр Мостовой также назвал незаслуженным присвоение звания. Такое же мнение высказали представители других видов спорта.

При этом все, кто раскритиковал вручение футболистам званий, отметили, что сборная на ЧМ-2018 «прыгнула выше головы» и добилась выдающегося достижения. Напомним, что сборная РФ вышла в четвертьфинал ЧМ впервые в своей истории.