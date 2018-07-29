Дзюба о «политической карьере»: «Я пока футболист»

Красноярск, , 17:21 — REGNUM Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба, выступающий за санкт-петербургский «Зенит», не задумывается о политической карьере. Об этом, как передает Матч ТВ, сообщил сам спортсмен после победы над «Енисеем» (2:0) в первом туре Российской-футбольной Премьер-лиги (РФПЛ).

«Я пока футболист, — сказал Дзюба. — И теперь очень хочу стать чемпионом России».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 июля футбольный клуб «Енисей» (Красноярск) на своем поле уступил «Зениту» (Санкт-Петербург) в матче первого тура РФПЛ.

Встреча, прошедшая на стадионе «Геолог», завершилась со счетом 2:0.

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