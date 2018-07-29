Воскресенье, 29 Июля 2018 года
16:44:14 МСК

«Зенит» начал сезон с уверенной победы над «Енисеем»

Спорт

Дебютант Российской Премьер-лиги ничего не смог противопоставить двум голам «Зенита» за авторством Артема Дзюбы и Далера Кузяева на 81-й и 85-й минутах соответственно

«Зенит» начал сезон с уверенной победы над «Енисеем»
Вячеслав Евдокимов
Артем Дзюба

Красноярск, 29 июля 2018, 15:57 — REGNUM  29 июля на стадионе «Геолог» между коллективами «Енисей» (Красноярск) и «Зенит» (Санкт-Петербург) был разыгран матч 1-го тура Российской Футбольной Премьер-лиги сезона 2018/19. Противостояние завершилось со счетом 2:0 в пользу «сине-бело-голубых».

Первый гол на 81-й минуте матча забил таранный форвард национальной сборной России Артем Дзюба — 0:1. Через 4 минуты Далер Кузяев удвоил преимущество у счете — 0:2. В роли ассистента выступил Олег Шатов

Статистика матчам («Енисей"/"Зенит»)

Удары 4/15

Удары в створ 1/7

Владение 43%/57%

Фолы 14/12

Набрав 3 очка «Зенит» поднялся на первое место. «Енисей» без очков опустился на последнюю строчку.

Составы на матч:

«Енисей»: Юрченко, Кичин, Ятченко, Грицаенко, Дугалич, Занев, Комолов, Зотов, Огуде, Бодул, Саркисов.

«Зенит»: Лунев, Смольников, Иванович, Мевля, Набиуллин, Эрнани, Нобоа, Паредес, Шатов, Дзюба, Мак.

Главный арбитр матча: Владимир Москалев.

Предупреждения: Дугалич — 23, Иванович — 32, Смольников — 45, Ятченко — 67ю

Голы: Дзюба 81 — 0:1, Кузяев 85 — 0:2.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить