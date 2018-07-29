«Зенит» начал сезон с уверенной победы над «Енисеем»

Красноярск, , 15:57 — REGNUM 29 июля на стадионе «Геолог» между коллективами «Енисей» (Красноярск) и «Зенит» (Санкт-Петербург) был разыгран матч 1-го тура Российской Футбольной Премьер-лиги сезона 2018/19. Противостояние завершилось со счетом 2:0 в пользу «сине-бело-голубых».

Первый гол на 81-й минуте матча забил таранный форвард национальной сборной России Артем Дзюба — 0:1. Через 4 минуты Далер Кузяев удвоил преимущество у счете — 0:2. В роли ассистента выступил Олег Шатов

Статистика матчам («Енисей"/"Зенит»)

Удары 4/15

Удары в створ 1/7

Владение 43%/57%

Фолы 14/12

Набрав 3 очка «Зенит» поднялся на первое место. «Енисей» без очков опустился на последнюю строчку.

Составы на матч:

«Енисей»: Юрченко, Кичин, Ятченко, Грицаенко, Дугалич, Занев, Комолов, Зотов, Огуде, Бодул, Саркисов.

«Зенит»: Лунев, Смольников, Иванович, Мевля, Набиуллин, Эрнани, Нобоа, Паредес, Шатов, Дзюба, Мак.

Главный арбитр матча: Владимир Москалев.

Предупреждения: Дугалич — 23, Иванович — 32, Смольников — 45, Ятченко — 67ю

Голы: Дзюба 81 — 0:1, Кузяев 85 — 0:2.