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Проспект «Кэнакс» Джейк Виртанен подписал 2-летний контракт с «Ванкувером»

Спорт

21-летний форвард был выбран «Кэнакс» под 6-м общим номером драфта 2014 года и с того момента провёл в НХЛ 140 игр, набрав лишь 34 очка

Ванкувер, Канада, 29 июля 2018, 13:46 — REGNUM  По сообщениям инсайдера «Ванкувер Кэнакс», любимец публики канадского клуба Джейк Виртанен принял решение остаться в клубе и подписал двухлетний контракт на общую сумму 2,5 миллиона долларов.

Джейк с момента драфта особо не блистал в НХЛ, но «Кэнакс» по-прежнему надеяться на габаритного форварда, которого высоко оценили в 2014 году. Болельщики клуба также не перестают восхищаться канадцем финского происхождения, скупая в больших количествах джерси клуба с его фамилией. В прошедшем сезоне Джейк принял участие в 75 встречах, в которых отличился 10-ю голами и 10-ю голевыми передачами, что стало лучшим показателем результативности для форварда за все годы в «Ванкувере».

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