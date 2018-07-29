Проспект «Кэнакс» Джейк Виртанен подписал 2-летний контракт с «Ванкувером»

Ванкувер, Канада, , 13:46 — REGNUM По сообщениям инсайдера «Ванкувер Кэнакс», любимец публики канадского клуба Джейк Виртанен принял решение остаться в клубе и подписал двухлетний контракт на общую сумму 2,5 миллиона долларов.

Джейк с момента драфта особо не блистал в НХЛ, но «Кэнакс» по-прежнему надеяться на габаритного форварда, которого высоко оценили в 2014 году. Болельщики клуба также не перестают восхищаться канадцем финского происхождения, скупая в больших количествах джерси клуба с его фамилией. В прошедшем сезоне Джейк принял участие в 75 встречах, в которых отличился 10-ю голами и 10-ю голевыми передачами, что стало лучшим показателем результативности для форварда за все годы в «Ванкувере».