«Кэпиталз» продлили срок соглашения с нападающим Томом Уилсоном

Вашингтон, , 13:44 — REGNUM 24-летний правый вингер Том Уилсон, проведший лучший сезон в карьере, переподписал контракт со столичным клубом, который в минувшем сезоне выиграл Кубок Стэнли. Контракт имеет односторонний характер сроком на 6 лет и средним окладом в 5,17 миллиона долларов за сезон, сообщает официальный инсайдер НХЛ.

Канадец всегда отличался своим поведением на льду. Его габариты (193 см роста и 98 кг веса) позволяют форварду бороться с любым соперником. В «Вашингтоне» Том Уилсон получил роль главного тафгая клуба, основной задачей которого является препятствование развитию успеха соперников силовыми приёмами. В основном подробную роль выполняют защитники, но Том Уилсон — крайний нападающий, задача которого продвигать атаку своей команды. Том прекрасно совмещает оба своих качества, не зря в 2012 году «Вашингтон» выбрал игрока под общим 16 номером драфта. В этом году Том полноценно закрепился в составе «Кэпс», достигнув места в первом-втором звене атакующей линии «Вашингтона». Том провёл 78 матчей в регулярном чемпионате этого года, набрав рекордные для себя 35 (14+21) результативные баллы, а также отличившись 187 минутами штрафа.

Дебют форварда в НХЛ состоялся в сезоне 2013/2014 годов и молодой форвард провёл все 82 матча регулярного сезона, набрав слабые для нападающего 10 очков, но уже тогда заработав более 100 минут штрафа. Тогда «Кэпиталз» держали форварда явно не за талант забивать, а совсем наоборот, за способность сдерживать любую атаку соперника. С годами Том прогрессировал и начал всё чаще забивать и раздавать голевые передачи, сделав из себя одного из самого ценного игрока «Кэпс». В плей-офф этого года Том Уилсон удивил своей результативностью. В 21 матче Кубка Стэнли Том отметился 15 очками, что очень помогло «Вашингтону» в завоевании заветной чаши.