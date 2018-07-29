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Боксер из Великобритании Диллиан Уайт победил новозеландца Джозефа Паркера

Спорт

Уайт защитил титул WBC Silver в тяжелом весе

Лондон, 29 июля 2018, 12:22 — REGNUM  Британский боксер-супертяжеловес Диллиан Уайт победил новозеландца Джозефа Паркера, сообщает 29 июля сайт Championat.com.

Бой состоялся в ночь с 28 на 29 июля в Лондоне. Уайт стал победителем по единогласному решению судей. Таким образом, Уайт подтвердил свой титул WBC Silver в тяжелом весе.

Кроме того, Диллиан Уайт стал обладателем вакантного титула WBO International.

Напомним, что для Джозефа это уже второе поражение в 26 боях. Первое поражение он потерпел в марте этого года, уступив в поединке чемпиону мира Энтони Джошуа.

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