Боксер из Великобритании Диллиан Уайт победил новозеландца Джозефа Паркера

Лондон, , 12:22 — REGNUM Британский боксер-супертяжеловес Диллиан Уайт победил новозеландца Джозефа Паркера, сообщает 29 июля сайт Championat.com.

Бой состоялся в ночь с 28 на 29 июля в Лондоне. Уайт стал победителем по единогласному решению судей. Таким образом, Уайт подтвердил свой титул WBC Silver в тяжелом весе.

Кроме того, Диллиан Уайт стал обладателем вакантного титула WBO International.

Напомним, что для Джозефа это уже второе поражение в 26 боях. Первое поражение он потерпел в марте этого года, уступив в поединке чемпиону мира Энтони Джошуа.