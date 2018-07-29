Экс-футболист сборной РФ о негодовании Гамовой: Отчасти понимаю

Москва, , 03:44 — REGNUM Бывший полузащитник футбольной сборной РФ Евгений Алдонин прокомментировал высказывание волейболистки Екатерины Гамовой об обесценивании Минспортом РФ звания ЗМС (заслуженный мастер спорта). Выход в ¼ финала чемпионата мира по футболу — достойный результат для российских спортсменов, заявил он в интервью «Спорт-Экспресс».

"Не всецело, но тоже ее понимаю, когда она говорит, что был прецедент, когда не всем игрокам волейбольной сборной дали ЗМС за победу на чемпионате мира», — отметил Алдонин.

С подобными ситуациями необходимо разбираться. Вместе с тем победа российской сборной в 1/8 финала ЧМ по футболу — действительно историческое достижение, считает футболист.

«Поэтому с одной стороны согласен с Гамовой, а с другой — прекрасно понимаю уровень конкуренции в футболе», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российская волейболистка Екатерина Гамова раскритиковала Минспорт РФ за присвоение игрокам сборной РФ по футболу звания ЗМС за выход в ¼ финала мирового первенства. Другим спортсменам для этого нужно выиграть чемпионат мира или стать призёром Олимпийских игр, отметила она.

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