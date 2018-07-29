Волейболистка Гамова возмущена награждением футболистов сборной РФ

Москва, , 03:14 — REGNUM Присвоение футболистам российской сборной званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС) вызвало критику двукратной чемпионки мира по волейболу, серебряного призёра Олимпийских игр Екатерины Гамовой. Своё мнение спортсменка высказала в Instagram.

«Кому-то, чтобы получить звание ЗМС, нужно выиграть чемпионат мира или стать призёром Олимпийских игр, а кто-то получает лишь за выход в ¼ финала!» — написала Гамова.

По её словам, Министерство спорта РФ обесценивает звание ЗМС. Так, в 2010 году на чемпионате мира по волейболу российские спортсменки завоевали «золото», однако звания ЗМС получили не все.

Гамова добавила, что её претензии не касаются самих футболистов — большие вопросы вызывают действия руководства российского спорта.

Как сообщало ИА REGNUM, на чемпионате мира по футболу 2018 года российская футбольная сборная смогла выйти в ¼ финала, обыграв команду Испании по результатам серии пенальти. Позже Россия, также по итогам пенальти, проиграла Хорватии.

Читайте развитие сюжета: Экс-футболист сборной РФ о негодовании Гамовой: Отчасти понимаю