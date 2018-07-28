«Спартак» начал сезон с минимальной победы над «Оренбургом»

Москва, 28 июля 2018, 21:08 — REGNUM 28 июля на стадионе «Открытие Арена» между коллективами «Спартак» (Москва) и «Оренбург» был разыгран матч первого тура Российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ) сезона 2018/19. Противостояние завершилось со счетом 1:0 в пользу «красно-белых».
Единственный гол на 4-й минуте матча забил 24-летний французский центральный защитник Самуэль Жиго, воспользовавшись ошибкой вратаря «Оренбурга» Евгения Фролова — 1:0. Этот мяч стал первым для Жиго в составе московского «Спартака».
Статистика матча («Спартак"/"Оренбург»)
Удары 11/3
Удары в створ 3/2
Владение 60%/40%
Фолы 8/10
Составы на матч:
«Спартак»: Максименко, Жиго, Боккетти, Комбаров, Ещенко, Глушаков, Фернандо, Зобнин, Зе Луиш, Промес, Ломовицкий.
«Оренбург»: Фролов, Бегич, Терехов, Андреев, Сутормин, Ойеволе, Попович, Чуканович, Афонин, Чиркин, Козлов.
Главный арбитр матча: Роман Галимов.
Предупреждения: Ойеволе — 4, Терехов — 35.
Голы: Жиго 4 — 1:0.