Анастасия Потапова вышла в финал турнира в Москве

Москва, , 15:36 — REGNUM Российская теннисистка Анастасия Потапова одержала победу над представительницей Словении Тамарой Зиданшек в полуфинале турнира Moscow River Cup.

Матч, продолжавшийся 1 час 58 минут, завершился со счётом 3:6, 6:4, 5:2 в пользу Потаповой. Соперница российской теннисистки отказалась продолжать борьбу при счёте 5:2 в пользу Потаповой в третьем сете.

В финале Потапова сыграет с победительницей матча между сербской теннисисткой Ольгой Данилович и представительницей Белоруссии Александрой Саснович.

Напомним, теннисный турнир в Москве проходит с 23 по 29 июля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Потапова в четвертьфинале одержала победу над соотечественницей Валентиной Ивахненко со счётом 1:6, 6:3, 6:2.

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