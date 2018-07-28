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В «Челси» хотят сделать Азара капитаном, чтобы оставить его в команде

Спорт

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри намерен предложить Азару капитанскую повязку

В «Челси» хотят сделать Азара капитаном, чтобы оставить его в команде
Aleksandr Osipov
Эден Азар

Лондон, 28 июля 2018, 13:33 — REGNUM  Полузащитнику «Челси» Эдену Азару готовы предложить стать капитаном команды, чтобы он остался в лондонском клубе. Об этом сообщает The Sun.

Отмечается, что новый главный тренер «Челси» Маурицио Сарри намерен предложить Азару капитанскую повязку.

В предыдущем сезоне капитаном был защитник Гари Кэхилл. Однако Сарри хочет отдать сделать капитаном Азара, чтобы тот остался в команде.

Ранее сообщалось, что Азар может стать игроком мадридского «Реала». Однако в «королевском клубе» отказались от идеи приобретения футболиста.

Напомним, Азар выступает за «Челси» с 2012 года. В составе лондонского клуба он стал двукратным чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии, победителем Лиги Европы.

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