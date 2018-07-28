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Фалькао по-русски поприветствовал Головина в «Монако»

Спорт

«Доброе утро!» — сказал по-русски Фалькао

Монако, 28 июля 2018, 12:56 — REGNUM  Нападающий и капитан «Монако» Радамель Фалькао на русском языке поприветствовал полузащитника Александра Головина, который стал новичком команды. Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

«Доброе утро!» — сказал по-русски Фалькао Головину.

https://twitter.com/AS_Monaco/status/1023100906760556544

После этого колумбиец на английском сказал Головину «Добро пожаловать! Всё хорошо?» Тот в ответ кивнул головой.

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Напомним, 27 июля «Монако» официально объявил о переходе из ЦСКА полузащитника сборной России Александра Головина. Французский клуб заплатил за игрока в €30 млн.

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