Мексиканская федерация футбола подтвердила уход главного тренера сборной

Мехико, , 12:24 — REGNUM Мексиканская федерация футбола подтвердила увольнение главного тренера национальной сборной Хуана Карлоса Осорио. Об этом сообщается на сайте федерации.

Ранее сообщалось, что Осорио решил не продлевать контракт со сборной Мексики и возглавить другую национальную команду. С ним уже связывались представители шести сборных.

Специалист может стать главным тренером сборной Колумбии. А также ему предлагают возглавить команду США.

Напомним, Осорио возглавлял сборную Мексики с 2015 года. Под его руководством мексиканцы на чемпионате мира — 2018 дошли до 1/8 финала, уступив Бразилии (0:2).

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