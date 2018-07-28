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Мексиканская федерация футбола подтвердила уход главного тренера сборной

Спорт

Осорио решил не продлевать контракт со сборной Мексики

Мексиканская федерация футбола подтвердила уход главного тренера сборной
Светлана Бекетова
Хуан Карлос Осорио

Мехико, 28 июля 2018, 12:24 — REGNUM  Мексиканская федерация футбола подтвердила увольнение главного тренера национальной сборной Хуана Карлоса Осорио. Об этом сообщается на сайте федерации.

Ранее сообщалось, что Осорио решил не продлевать контракт со сборной Мексики и возглавить другую национальную команду. С ним уже связывались представители шести сборных.

Специалист может стать главным тренером сборной Колумбии. А также ему предлагают возглавить команду США.

Напомним, Осорио возглавлял сборную Мексики с 2015 года. Под его руководством мексиканцы на чемпионате мира — 2018 дошли до 1/8 финала, уступив Бразилии (0:2).

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