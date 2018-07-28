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Футболистам сборной России присвоили звания заслуженных мастеров спорта

Спорт

Тренеры команды получили звания заслуженных тренеров России

Футболистам сборной России присвоили звания заслуженных мастеров спорта
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сборная России по футболу

Москва, 28 июля 2018, 11:22 — REGNUM  В Министерстве спорта России прошла церемония чествования игроков и тренеров сборной России по футболу, которая дошла до чевтертьфинала турнира. Об этом сообщается на странице команды в Twitter.

Отмечается, что Футболисты получили звания заслуженных мастеров спорта, а тренерам присвоили звания заслуженных тренеров.

«Футболисты сборной России получили звания заслуженных мастеров спорта России. Тренеры команды получили звания заслуженных тренеров России!» — говорится в сообщении.

https://twitter.com/TeamRussia/status/1023110507555897344

Напомним, сборная России дошла до четвертьфинала на домашнем чемпионате мира, набрав шесть очков на групповом этапе и обыграв сборную Испании в 1/8 финала.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин вручит государственные награды и грамоты игрокам и тренерам сборной России по футболу.

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Чемпионат мира по футболу — 2018 в России
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