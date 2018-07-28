«Манчестер Юнайтед» заинтересовался защитником «Барселоны» Миной

Манчестер, Великобритания, , 11:13 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» заинтересовался защитником «Барселоны» и сборной Колумбии Йерри Миной. Об этом сообщает The Mirror.

По информации издания, руководство «МЮ» рассматривает Мину в качестве альтернативы защитнику «Лестера» Гарри Магуайру, который впечатлил своей игрой на чемпионате мира в составе сорной Англии.

Напомним, Мина стал игроком «Барселоны» зимой 2018 года. В составе клуба он стал чемпионом Испании и обладателем Кубка Испании.

В составе сборной Колумбии Мина сыграл на чемпионате мира по футболу — 2018 в России. Он провёл три матча, в каждом из которых забил по голу.

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