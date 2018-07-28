Витиньо поблагодарил ЦСКА и попрощался с командой

Москва, , 10:45 — REGNUM Нападающий ЦСКА Витиньо выразил благодарность «армейскому» клубу после перехода во «Фламенго». Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Витиньо поблагодарил ЦСКА и, в частности, главного тренера команды Виктора Гончаренко, а также защитника Марио Фернандеса.

«Благодарю за все возможности. За то, что вы пригласили меня, мальчика со многими недостатками, и позволили почти пять лет провести у вас», — написал Витиньо.

Напомним, Витиньо стал игроком ЦСКА в 2013 году. В составе «армейцев» он стал чемпионом России в сезоне 2013/14, а также дважды выиграл Кубок России.

Последний раз за ЦСКА бразильский форвард сыграл в матче за Суперкубок России, в котором ЦСКА обыграл «Локомотив» со счётом 1:0.

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