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«Вашингтон Кэпиталз» подписал новый контракт с нападающим Уилсоном

Спорт

Соглашение рассчитано на $31 млн и сроком на шесть лет

Вашингтон, 28 июля 2018, 09:22 — REGNUM  Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» подписал новый контракт с нападающим Томом Уилсоном. Об этом сообщается на сайте клуба.

Соглашение с Уилсоном рассчитано на шесть лет. За это время форвард заработает $31 млн. Ранее 24-летний хоккеист находился в статусе ограниченно свободного агента.

Напомним, в сезоне 2017/18 Уилсон сыграл 78 матчей в регулярном чемпионате и набрал 34 (14+20) очка. В плей-офф он провёл 21 матч, в которых набрал 15 (5+10) очков.

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По итогам сезона-2017/18 Уилсон в составе «Вашингтона» впервые стал обладателем Кубка Стэнли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Вашингтон» подписал контракт с Орпиком через месяц после обмена.

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