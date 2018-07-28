Хьюстон, США, , 09:08 — REGNUM Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон Рокетс» продлил контракт с центровым Клинтом Капелой. Об этом сообщает ESPN.

Отмечается, что баскетболист подписал контракт с «Рокетс» на пять лет. За это время он заработает $90 млн.

Напомним, Капела всю свою карьеру в НБА провёл в составе «Хьюстона». В регулярном чемпионате сезона 2017/18 он сыграл в 74 матчах. Его статистика в среднем за игру составила 13,9 очка, 10,8 подбора и 1,9 блок-шота.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден признан самым ценным игроком НБА в сезоне 2017/18.

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