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«Хьюстон Рокетс» продлил контракт с центровым Клинтом Капелой

Спорт

Баскетболист подписал контракт с «Рокетс» на пять лет

Хьюстон, США, 28 июля 2018, 09:08 — REGNUM  Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон Рокетс» продлил контракт с центровым Клинтом Капелой. Об этом сообщает ESPN.

Отмечается, что баскетболист подписал контракт с «Рокетс» на пять лет. За это время он заработает $90 млн.

Напомним, Капела всю свою карьеру в НБА провёл в составе «Хьюстона». В регулярном чемпионате сезона 2017/18 он сыграл в 74 матчах. Его статистика в среднем за игру составила 13,9 очка, 10,8 подбора и 1,9 блок-шота.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден признан самым ценным игроком НБА в сезоне 2017/18.

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