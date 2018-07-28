«Анжи» объявил о переходе двух новых футболистов

Махачкала, , 08:53 — REGNUM Махачкалинский «Анжи» объявил о переходе в команду двух новых футболистов. Об этом сообщается на сайте клуба.

«Анжи» подписал контракты с венесуэльским нападающим Андресом Понсе и камерунским полузащитником Гаэлем Ондуа.

Понсе перешёл в махачкалинский клуб из итальянской «Сампдории». Ондуа является воспитанником «Локомотива», он провёл один сезон в молодёжной команде ЦСКА.

Напомним, «Анжи» принимает участие в сезоне 2018/19 Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за того, что пермский «Амкар» прекратил существование.

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