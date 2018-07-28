Безбородов: «Система VAR принесёт пользу российскому футболу»

Москва, , 08:27 — REGNUM Система видеоповторов VAR принесёт пользу российскому футболу, заявил российский арбитр Владислав Безбородов, 28 июля сообщает «Чемпионат».

По словам Безбородова, в России постепенно придут к системе видеоповторов. Он отметил, что эта система достаточно сложная, и для того чтобы всё работало, нужны часы тренировок.

«В целом мне понравилось, как VAR работала на чемпионате мира. Это успешный проект. Много решений арбитров было исправлено, что большой плюс для футбола», — сказал Безбородов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев рассказал, что в сезоне 2018/19 система видеоповторов (VAR) будет использована в девяти матчах.

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