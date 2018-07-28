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В китайском Хайкоу открылся баскетбольный лагерь NBA 2018

Спорт

На церемонии открытия и встрече со студентами со стороны NBA присутствовал атакующий защитник команды «Денвер Наггетс» Гэри Харрис

В китайском Хайкоу открылся баскетбольный лагерь NBA 2018
tookapic
Баскетбольный мяч

Хайкоу, Китай, 28 июля 2018, 08:08 — REGNUM  Летний баскетбольный лагерь NBA 2018, спонсируемый NBA Китай и Mission Hills открылся 27 июля в столице самой южной китайской провинции Хайнань городе Хайкоу, сообщает агентство Синьхуа.

На церемонии открытия и встрече со студентами со стороны NBA присутствовал атакующий защитник команды «Денвер Наггетс» Гэри Харрис.

«Я прибыл сюда вчера. Некоторые из ребят действительно хороши, и они хотят научиться игре», — заявил Гэри, добавив, что дети крайне инициативны и готовы к обучению. Он также выразил надежду, что дети продолжат совершенствоваться в мастерстве и получать удовольствие от игры.

Команда тренеров под руководством Харриса состоит из крайне опытных игроков NBA, отмечает издание. В общей сложности 120 юных ребят примут участие в 10-дневном тренировочном лагере. Они поделены на две группы: возрастом 6 — 12 лет и 13 — 18 лет.

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