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«Милан» и «Ювентус» договорились об аренде Игуаина

Спорт

Игуаин перейдёт в «Милан» на правах аренды

Милан, Италия, 28 июля 2018, 07:59 — REGNUM  Нападающий туринского «Ювентуса» Гонсало Игуаин перейдёт в «Милан» на правах аренды. Об этом сообщает Football Italia.

По информации издания, «Милан» и «Ювентус» достигли соглашения об аренде аргентинского форварда. Согласно условиям, миланcкий клуб заплатит за игрока €15 млн, а после окончания срока аренды будет обязан выкупить его контракт.

Также отмечается, что Игуаин не хочет терять зарплату в размере €7,5 млн в год — в «Милане» ему предлагают меньшую сумму.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Игуаин может стать частью сделки по переходу защитника Леонардо Бонуччи из «Милана» в «Ювентус».

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