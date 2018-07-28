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Фанаты «Локомотива» забросали игроков ЦСКА зажигалками и бутыллками

Спорт

Чалов пнул одну из прилетевших к нему бутылок

Нижний Новгород, 28 июля 2018, 02:37 — REGNUM  Агрессивное поведение болельщиков московского ФК «Локомотив» стало реакцией на победу ЦСКА в матче за Суперкубок России 2018 по футболу, передает «Матч ТВ».

В ответ на победный гол, забитый ЦСКА, фанаты их противника забросали футболистов бутылками и зажигалками. Когда Федор Чалов пнул одну из прилетевших к нему бутылок, отправив к сектору болельщиков «Локомотива». В результате в его адрес раздались угрозы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЦСКА выиграла у московского «Локоматива» со счетом 0:1. Матч за Суперкубок России 2018 по футболу проходил на стадионе «Нижний Новгород».

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