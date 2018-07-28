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ЦСКА завоевал футбольный Суперкубок России

Спорт

В седьмой раз

Москва, 28 июля 2018, 01:46 — REGNUM  Футбольный клуб ЦСКА завоевал Суперкубок России, одержав победу над столичным «Локомотивом» со счетом 1:0.

Единственный мяч в ворота «железнодорожников» был забит в дополнительное время на 106 минуте. Автором победного гола стал Хетаг Хосонов.

Это стало седьмой победой ЦСКА в матче за Суперкубок России: ранее «армейцы» уже завоевывали трофей в 2004, 2006, 2007, 2009, 2013 и 2014 годах. В 2003 году ЦСКА также встречался с «Локомотивом» в мачте за Суперкубок, однако потерпел поражение в серии послематчевых пенальти.

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