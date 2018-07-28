Депутат Госдумы призвал руководство легкой атлетики не складывать руки

Москва, , 02:12 — REGNUM Руководство Всероссийской федерации легкой атлетики не должно отказываться от борьбы за членство в Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF), депутат Государственной Думы (ЛДПР) Дмитрий Свищев, президент Федерации керлинга России, сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам Свищева, российская легкая атлетика «находится в грустной ситуации».

«Хочется сказать, чтобы руководство легкой атлетики и всего российского спорта ни в коем случае не складывали руки, необходимо продолжать диалог, разъяснять ситуацию нашим коллегам из мировой федерации, доказывать им их неправоту», — сказал Свищев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, IAAF требует от России приложить дополнительные усилия, чтобы членство ВФЛА в международной федерации было восстановлено. По мнению российского министра спорта Павла Колобкова, очень важно, чтобы было восстановлено РУСАДА.

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