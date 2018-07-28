Атлетов Украины и Белоруссии будут дополнительно проверять на допинг

Буэнос-Айрес, , 01:32 — REGNUM Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) считает Украину и Белоруссию, а также Кению и Эфиопию, странами с повышенной опасностью допинга, сообщил 27 июля официальный сайт организации.

Легкоатлеты, выступающие за эти страны, будут дополнительно трижды проверены на допинг перед чемпионатом мира или олимпийскими играми, сказано в сообщении.

Напомним, 27 июля IAAF решили не восстанавливать членство всероссийской федерации легкой атлетики, поскольку не выполнены некоторые требования.

Читайте также: Министр спорта рассказал, чего еще хотят от России в IAAF

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Федерации керлинга РФ: Никто и не собирался восстанавливать ВФЛА

Читайте развитие сюжета: Депутат Госдумы призвал руководство легкой атлетики не складывать руки