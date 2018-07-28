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Атлетов Украины и Белоруссии будут дополнительно проверять на допинг

Спорт

Четыре страны отнесены к наиболее опасной группе «А»

Буэнос-Айрес, 28 июля 2018, 01:32 — REGNUM  Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) считает Украину и Белоруссию, а также Кению и Эфиопию, странами с повышенной опасностью допинга, сообщил 27 июля официальный сайт организации.

Легкоатлеты, выступающие за эти страны, будут дополнительно трижды проверены на допинг перед чемпионатом мира или олимпийскими играми, сказано в сообщении.

Напомним, 27 июля IAAF решили не восстанавливать членство всероссийской федерации легкой атлетики, поскольку не выполнены некоторые требования.

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