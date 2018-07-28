Глава Федерации керлинга РФ: Никто и не собирался восстанавливать ВФЛА

Москва, , 01:30 — REGNUM Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) вовсе не намерена восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики, заявил президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев, депутат Государственной Думы (ЛДПР), сообщает «Спорт-Экспресс».

Комментируя антироссийское решение IAAF, Свищев с сожалением заявил о подтверждении худших прогнозов: членство ВФЛА не восстановили и на этот раз, причем под надуманными предлогами. Требования также явно невыполнимы.

«Никто не собирался восстанавливать нашу федерацию, — сказал Свищев. — К сожалению, страдают сотни, а может быть и тысячи наших спортсменов, которые готовятся к международным соревнованиям, такие условия не придают им уверенности».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 июля IAAF объявило о том, что ВФЛА пока не восстановят в качестве члена этой международной федерации. Российский министр спорта сказал, что Москва выполнила «не все условия дорожной карты».

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