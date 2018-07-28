ЦСКА одолел «Локомотив» и стал семикратным обладателем Суперкубка России

Нижний Новгород, , 00:30 — REGNUM 27 июля на стадионе «Нижний Новгород» был разыгран матч за Суперкубок России 2018 по футболу между коллективами «Локомотив» и ЦСКА. Основное время противостояния завершилось со счетом 0:0. В компенсированное время сильнее оказались «армейцы» — 0:1.

Единственный гол на 108-й минуте забил 20-летний российский центральный полузащитник «красно-синих» Хетаг Хосонов точным ударом слета в дальний нижний угол — 0:1. Для Хетага этот гол стал первым во взрослой карьере.

Статистика матча («Локомотив"/ЦСКА)

Удары 7/13

Удары в створ ¾

Владение 54%/46%

Фолы 11/11

Составы на матч:

«Локомотив»: Гильерме, Чорлука, Кверквелия, Рыбус, Игнатьев, Баринов, Денисов, Фернандеш, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Эдер.

ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон, Бекао, Чернов, Набабкин, Фернандес, Дзагоев, Бистрович, Витиньо, Ефремов, Чалов.

Главный арбитр матча: Владислав Безбородов.

Предупреждения: Бистрович — 57, Чернов — 66.

Удаления: Кверквелия — 113.

Голы: Хосонов 108 — 0:1.