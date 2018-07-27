Международная ассоциация легкоатлетов обосновала новый антироссийский шаг

Монако, , 22:28 — REGNUM Усилия России, направленные на выполнение условий восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), недостаточны, 27 июля сообщил журналистам высокопоставленный функционер IAAF Руне Андерсен.

Комментируя отрицательное решение IAAF по восстановлению членства российской организации, Андерсен заявил:

«На последнем заседании совета в марте рабочая группа выразила разочарование относительно слабых усилий, которые предпринимала российская сторона в вопросе выполнения пунктов восстановления».

Функционер IAAF заявил также, что организация предупреждала Москву, что российская организация может бесповоротно потерять свой статус — если все будет продолжаться, как раньше. На Москву, по его словам, это внушение возымело действие, и «многое уже сделано», но этого недостаточно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в IAAF объявили, что членство ВФЛА в международной федерации на сегодняшний день восстановить невозможно.

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