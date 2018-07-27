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Сколько отстегнул «Монако»? Названа сумма трансфера Головина

Спорт

«Сумма трансфера станет рекордной в истории российского клуба»

Москва, 27 июля 2018, 20:09 — REGNUM  Переход полузащитника сборной России Александра Головина из ЦСКА в ФК «Монако» обошелся клубу в €30 млн, сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги.

«Сумма трансфера станет рекордной в истории российского клуба и составит около € 30 млн», — сообщает РПЛ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 июля пресс-служба «Монако» объявила о переходе Головина. Было сказано, что полузащитник хорошо проявил себя на ЧМ-2018.

Читайте ранее в этом сюжете: «Монако» официально объявил о переходе Головина

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