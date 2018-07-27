«Локомотив» — ЦСКА. Испытание «армейцев» или легкая прогулка для Семина?

Нижний Новгород, , 17:08 — REGNUM 27 июля в 21:30 по московскому времени на одноименном стадионе в Нижнем Новгороде будет разыгран матч за Суперкубок России — 2018 между коллективами «Локомотив» и ЦСКА (Москва). Главным арбитром матча назначен Вячеслав Безбородов. Ассистенты судьи — Валерий Данченко и Максим Гаврилин. Резервный судья — Кирилл Левников.

Данный матч очень интересен, так как обе команды претерпели сильные изменения. «Красно-синих» покинули Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Понтус Вернблум, Бибрас Натхо и Александр Головин, а на их место пришли Хердур Магнуссон, Родриго Бекао, Яка Бийол, Ильзат Ахметов и Никита Чернов, проведший последний сезон в «Урале». «Локомотив» же в летнее трансферное окно смог подписать лидера защиты сборной Нигерии Брайана Идову, Эдера, Рифата Жемалетдинова и арендовать Гжегожа Крыховяка, ранее являющегося качественным опорным полузащитником для любого топового клуба.

Ориентировочные составы:

«Локомотив»: Гильерме, Соломон Кверквелия — Ведран Чорлука — Мацей Рыбус — Брайан Идову, Гжегож Крыховяк — Дмитрий Баринов, Мануэл Фернандеш — Алексей Миранчук — Джефферсон Фарфан, Эдер.

ЦСКА: Игорь Акинфеев, Хердур Магнуссон — Никита Чернов — Родриго Бекао, Марио Фернандес — Георгий Щенников, Виктор Витиньо — Кристиян Бистрович — Алан Дзагоев, Федор Чалов — Тимур Жамалетдинов.

История выступлений в Суперкубке России.

«Локомотив»: за все время существования Суперкубка России «железнодорожники» дважды становились обладателями трофея в 2003 и 2005 годах. Всего клуб участвовал в пяти розыгрышах.

ЦСКА: является самым титулованным клубом в истории Суперкубка России, выиграв его 6 раз: в 2004, 2006, 2007, 2009, 2013 и 2014 годах. Всего «красно-синие» принимали участие 10-ти матчах.

За счет чего «железнодорожники» заберут трофей себе.

По итогам прошедшего сезона в составе «Локомотива» можно было выделить пятерых «кузнецов победы» — это братья Миранчуки, Джефферсон Фарфан, португальский полузащитник Мануэл Фернандеш и один из лучших центральных защитников Российской Премьер-лиги Соломон Кверквелия. Именно эти футболисты были незаменимыми игроками основы в сезоне 2017/18. А благодаря чемпионату мира — 2018 Алексей и Антон Миранчуки смогли получить бесценный опыт, который так необходим молодым и перспективным. Также на результат противостояния сможет повлиять малое количество игровой практики некоторых игроков «армейцев», ведь Хердур Магнуссон смог принять участие лишь в одном товарищеском матче, а Ильзат Ахметов присоединился к ЦСКА пару дней назад.

Возьмет ли ЦСКА седьмой Суперкубок России в истории?

После ухода легендарных братьев Березуцких, Сергея Игнашевича, Понтуса Вернблума и Бибраса Натхо состав «армейцев» пополнился молодыми защитниками и полузащитниками. Все новопришедшие и вернувшиеся из аренд игроки моложе 24−25 лет. А кто как не молодые спортсмены горят желанием завоевать как можно больше трофеев и стать лучшими в своем амплуа. Такое желание играть с огнем в глазах вполне может вылиться как минимум в победу ЦСКА в матче за Суперкубок.